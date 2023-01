Domenica In | le anticipazioni della puntata del 22 gennaio

(Di domenica 22 gennaio 2023)22, dalle ore 14 alle su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 19^dell’edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier Tanti gli ospiti che interverranno in studio. In apertura un ampio spazio dedicato alla indimenticabile Gina Lollobrigida che si è spenta in una clinica romana lunedì 16alla età di 95 anni; in studio il suo collaboratore Andrea Piazzolla, il manager Adriano Aragozzini, l’attrice Giovanna Ralli, l’Avvocato Antonio Ingroia e il cardiologo che l’ha avuta in cura negli ultimi anni il Prof. Francesco Ruggiero. A seguire, uno spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo con i cantanti Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Mal, Sandro Giacobbe, i Jalisse e Francesca Alotta che si esibiranno con i loro cavalli di ...

