Domenica In | bomba in diretta sulla Venier | chi le frega il posto

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 22 gennaio 2023) E’ da poco terminata una nuova puntata diIn. Come sempre Zia Mara ha incontrato nel suo salotto tanti ospiti, dove ovviamente non è mancato emozione e divertimento. E proprio mentre Mara era in onda con la sua trasmissione che sono circolate voci alquanto clamorose sul suo futuro in Rai e nello stesso programma. L'articolo proviene da KontroKultura.