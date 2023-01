Domenica In anticipazioni | colpo basso di Zia Mara al collega Mediaset | super ospite di oggi!

Today.it

Luca Miniero , il regista della fiction di grande successo dellain prima serata su Rai 1, non ha che belle parole per lei, come del resto tutto il composito cast. Lunetta Savino è poi in ...Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Amici . Il talent, condotto da Maria De Filippi e che tra diverse settimane approderà alla fase serale, è giunto al giro di boa del pomeridiano. ... Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 22 gennaio 2023: scaletta e anticipazioni Amici 2022 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 gennaio. Allievi, professori, Canale 5, streaming, Maria De Filippi ...Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici 22 in onda oggi su Canale 5. È finita l'attesa. Oggi, domenica 22 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici che sar ...