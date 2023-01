Ternana Calcio

allavaluteremo queste situazioni. Sappiamo che il nostro percorso era questo. Oggi abbiamo messo in difficoltà il Verona e non abbiamo saputo concretizzare. Ci sono giocatori che, ...Oggi pomeriggio, al massimo, sentita anche la dirigente scolastica, Lallitto firmerà un'... 'Due giorni - spiega la sindaca - sono necessari per lasicura dei trasporti tra comuni e ... Domattina la ripresa, sabato al Liberati arriva il Modena