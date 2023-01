(Di domenica 22 gennaio 2023) Un altro quinto set. Il tennista altoatesino ha visto chiudersi agli ottavi di finale la sua avventura agli Australian Open 2023, venendo superato da Stefanos. Seppur il match di questa mattina ha rappresentato un enorme passo avanti rispetto a quanto visto solo un anno fa, sfida in cui l’ellenico fu padrone del campo, il risultato non è cambiato. E arriva anche un dato che non andrà giù all’altoatesino, perché quella di oggi rappresenta il terzo ko in fila in unoal set decisivo. Il primo è quello con Novakai quarti di finale di Wimbledon. Una partita che vide l’azzurro giocare a livelli strepitosi nei primi due set, ma dal terzo in poi ci fu il prepotente ritorno del serbo, che sulla sua superficie preferita è riuscito a ribaltare ...

OA Sport

Stavolta non ci sono stati i due set di vantaggio non sfruttati controa Wimbledon, né il match point non capitalizzato controa New York, ma il vento sulla Rod Laver Arena sembra ...... o come quello controa New York o controa Wimbledon dell'anno scorso. Il killer instinct gli fa difetto o perlomeno non è ancora così letale come sarebbe necessario. Per contro la ... Djokovic, Alcaraz e Tsitsipas: 5° set fatale a Jannik Sinner negli ultimi 3 Slam consecutivi Analisi dettagliata della crescita di Jannik Sinner. Nonostante la sconfitta con Tsitsipas a Mebourne, il bicchiere stavolta è mezzo pieno ...Record su record per un ragazzo di appena 21 anni, che sta dimostrando grandi qualità anche negli appuntamenti più prestigiosi di una stagione. Dopo aver superato i primi turni nell'edizione 2023 degl ...