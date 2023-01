Disservizi idrici a Sant’Agata de’ Goti e Frasso Telesino

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Gesesa ha comunicato che a causa di un guasto all’impianto di rilancio Cerreta di Alto Calore Servizi, di cui è in corso la risoluzione, già da queste ore si potranno verificarequali mancanza d’acqua e basse pressioni nella zona di Laiano dide, e nel Comune di– zona Nansignano. Per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800511717. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

