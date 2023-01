Disdetta Pay TV da parte dei Tifosi Juve | Protesta per la Penalizzazione

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) “Ora basta!” È un’esplosione di rabbia contro il sistema calcio. Unadi massa che si è fatta sentire sui social media, proprio nel momento in cui ci si prepara all’asta che assegnerà i diritti del campionato di Serie A per i prossimi tre anni. Una reazione furente deidelladopo la stangata della Corte d’Appello federale – che ha punito con 15 punti diil club bianconero per il caso plusvalenze – che ha portato a un’ondata di disdette delle pay tv. Una rivolta che ha fatto sentire la sua voce, come ricordato da Giorgio: “Uno sport che vale miliardi, che dà lavoro diretto e indiretto a decine di migliaia di persone – scrive su Twitter Giorgio – non può essere in mano a quattro pretori che in ventidue minuti decidono le sorti di una società”. Gli hashtag sono ormai diventati virali e ...