«Dipendente dall’alcol per trent’anni La mia rinascita iniziò ammettendolo»

L'Eco di Bergamo

...degenerato per via di una quotidianità resa impossibile'...per via di una quotidianità resa impossibile'abuso die ... L'allusione ad una cotta per ildella struttura, fatta da ...Il loro amore non dura infatti: 'Mi ero fatta prendere'entusiasmo, ma la verità è che lui era ... lasciava spesso la figlia ai nonni e lei inizia a fare uso die droga. Bianca poi conosce ... «Dipendente dall'alcol per trent'anni. La mia rinascita iniziò ...