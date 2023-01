Dieci anni di editing genetico | e poi? Le nuove frontiere secondo Novelli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ormai sono più di ventiche abbiamo iniziato a leggere il Dna, ma soltanto dariusciamo a riscriverlo grazie al genetic, una tecnica di terapia genica con la quale una specifica sequenza del Dna cellulare, definita “target”, viene modificata direttamente. Questa tecnica che ha permesso alle scopritrici (Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier) di ricevere il premio Nobel per la chimica nel 2020, è ormai utilizzata in tutto il mondo nella ricerca di base per scoprire il significato di molte “parole” del codicedi tutti gli organismi biologici e nella ricerca applicata per la diagnosi delle malattie, nella terapia genica, e nella zootecnia così nella bioenergia. I vantaggi del gene targeting in protocolli di terapia genica sono diversi. La correzione del difetto genico ...

