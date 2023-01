Pianeta Milan

Ecco i nomi dei 10 membri del direttivo: Lara Frescura,Sovilla, Marianna Hofer, Cesare Rizzi, Tatiana, Giuliana Minello, Tiziana Penco, Luca Strapazzon, Beatrice Saviane, Paolo Luciani. ...Oppure un Prosecco, come Amets Prosecco Doc Treviso Brut Vegan diBruseghin da provare anche ... E poi l'Oltrepò, conVistarino , per scegliere di brindare con il Pinot Nero Charmat Brut e ... Di Marzio su Conte: “Non c’è più feeling tra lui e il Tottenham” E’ stato eletto oggi dal congresso riunitosi a Belluno insieme al nuovo Direttivo e ai delegati per il congresso nazionale.Antonio Conte pare destinato a lasciare il Tottenham a fine stagione, e ora il momento è più che mai propizio per un suo ritorno alla Juventus.