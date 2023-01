Di Lorenzo interrompe il digiuno | l’ultimo gol è arrivato nel 2021

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti è avanti di due reti contro la Salernitana nel match valido per l’ultima giornata del girone di andata. Se dovesse finire così gli Azzurri arriverebbero a quota 50 punti con tutto il girone di ritorno ancora da giocare. Mentre per Davide Nicola e la sua Salernitana una sconfitta manderebbe i granata a soli sei punti dalla zona retrocessione. Il match in questione è stato sbloccato dal Capitano del Napoli Giovanni diche è riuscito a segnare il suo primo gol in questo campionato. Giovanni DiPrimo gol in campionato per DiPer il capitano del Napoli, dunque, èil primo gol in campionato ed è riuscito a tornare al gol in trasferta. L’ultima volta, infatti, che aveva segnato lontano da casa era il 3 marzo delcontro il ...