Delusione azzurra a Melbourne | Sinner a un passo dai quarti | ma il bilancio per il tennis italiano è negativo

(Di domenica 22 gennaio 2023) All’Australian Open 2023, per la seconda volta negli ultimi nove slam disputati, nessuntadisputerà idi finale. Dal 2021 a oggi era accaduto solamente al Roland Garros 2022, quando solo un infortunio fermò Jannik, che stava dominando contro Rublev e con ogni probabilità ce l’avrebbe fatta. Quello stessoche aha provato a tenere alti i colori italiani ma si è dovuto arrendere in cinque set a Tsitsipas. Si tratta dunque di unindietro per il, visto il diverso inizio di stagione che ci aspettava ma anche nelle difficoltà, ci sono delle cose positive da portare a casa. Nonostante l’eliminazione, l’Australian Open diè ben oltre la sufficienza. ...

