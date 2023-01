De Roon | “Se il Napoli non vince lo scudetto | significa che ha fallito”

CalcioNapoli1926.it

- Marten Dedell'Atalanta parla ed elogia ildi Spalletti per i ritmi in Serie A e in Europa. Questo un estratto dalla Gazzetta dello Sport : A settembre ci disse: la candidata ...A settembre Dedisse: la candidata numero uno allo scudetto è la Juve. Cosa è successo "Che ilè troppo forte, anche in Champions ha massacrato Liverpool e Ajax. Gioca a un ritmo diverso ... Atalanta, De Roon: “Napoli troppo forte, se non vince lo scudetto avrà fallito” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Cosa può significare la clamorosa manita rifilata dal Napoli alla Juventus una decina di giorni fa Marten De Roon non ha particolari dubbi a riguardo: "Che il ...