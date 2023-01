La Gazzetta dello Sport

Più bella cosa non c'è. Con il massimo rispetto per Eros Ramazzotti, noto tifoso juventino, oggi Marten Delo ricorderà ai compagni: "Non nella chat whatsapp di squadra: lo dico direttamente nello spogliatoio. 'Parlando di calcio, in Italia la cosa più bella che c'è è vincere con la Juventus'". Non ...(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De, Ederson, Mahele; Pasalic; Lookman, Hojlund. De Roon: "Atalanta da Champions Ce lo dirà la Juve" Il centrocampista olandese sulla sfida di Torino: "In Italia la cosa più bella che c'è è vincere contro di loro. Me li aspetto inc... neri" ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Atalanta De Roon ha parlato della sfida con la Juve in programma questa sera ...