De Martino in studio dalla De Filippi? E Belen lo scarica in diretta | schiaffo clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) A C'è posta per te è tornata una delle figure iconiche della trasmissione, un personaggio legato a doppio filo al format condotto da Maria Desu Canale 5. Nella puntata in onda sabato 21 gennaio, ecco infatti inStefano De, chiamatoconduttrice in persona per fare una sorpresa alla giovane Alessia, una ragazza napoletana che ha perso entrambi i genitori e che è stata cresciutazia, la quale adora il marito diRodriguez. Come sempre, la presenza di Deè stata molto apprezzata dal pubblico a casa. Ma durante l'ospitata è accaduto qualcosa che ha destato più di un sospetto, per inciso sospetto che arriva mentre iniziano a circolare nuove voci su una crisi trae Stefano, dopo il riavvicinamento di ...