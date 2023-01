Dazn mi fa un sacco simpatia | usa scuse che nemmeno io a scuola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) di Thomas Zanelli Provo estremanei confronti di, nei momenti più ilari della mia giornata.mescolata ad empatia, dato che leche utilizza il network per giustificare l’assenza di segnale sono molto simili alle mie quando devo giustificarmi davanti alla prof di matematica, mentre sventola la mia verifica con un un bel 3 segnato in rosso. Il casoè perfetto per rappresentare l’attuale situazione dell’industria calcistica, dove l’importanza non è data dall’interesse verso la valorizzazione del prodotto calcio, ma dallo spolpare fin che si può il business guardando solo il lato economico. Sacrosanto diritto, per l’amor di Dio. Poi però non lamentiamoci se in Europa e nel mondo sentiamo dire “Eh vabbè, la Premier è tutta un’altra cosa…”. Dall’analisi perfetta fatta dal ...