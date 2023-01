Tiscali

Due sono gli italiani al via del challenger cileno di Conception (130.000 $ di montepremi sulla terra battuta). Franco(153) ha pescato un qualificato, Luciano(206) invece esordirà contro l'argentino Guido Andreozzi (368). Tra i due non ci sono precedenti. La testa di serie numero 1 è Federico Coria,...(153) Franco373 +1 12. (162) Luca Nardi 360 - 2 13. (164) Flavio Cobolli 360 14. (168) ... (206) Luciano266 19. (213) Andrea Vavassori 256 20. (233) Alessandro Giannessi 235 +14 ... Darderi e Agamenone al via a Conception Due sono gli italiani al via del challenger cileno di Conception (130.000 $ di montepremi sulla terra battuta). Franco Agamenone (153) ha pescato ...Matteo Arnaldi , Mattia Bellucci e Luciano Darderi si qualificano per il turno decisivo delle qualificazioni maschili degli Australian Open , primo Slam del nuovo anno che si sta disputando sui campi ...