Daniele Dal Moro | la dichiarazione di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip | “Con te sento che posso essere me stessa!” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 22 gennaio 2023)si è dichiarata ufficialmente aDal. Dopo giorni di litigi, avvicinamenti e frasi non dette, la venezuelana ha deciso di aprire il suo cuore al coinquilino della Casa delVip.Dal, ladial GF Vip “Non ci baciamo finché non pensi che sei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.