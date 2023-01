(Di domenica 22 gennaio 2023) Secondo quanto emerge da oltremanica, Ten Hag avrebbe richiesto un calciatore bianconero per rafforzare la propria squadra Il Manchester United sta valutando seriamente la possibilità di ingaggiare Dusan Vlahovic, dopo che ilavrebbe espresso il suo desiderio di trasferirsi. I Red Devils stanno operando con un budget limitato per i trasferimenti questo mese, dopo L'articolo

DailyNews 24

...arrivano delle novità al riguardo. De Gea si ...Hag e De Gea - Calciomercato.itSecondo quanto riportato dal 'Sun'...Commenta per primo Reus al Manchester United : si può. Secondo quanto riferisconoi Red Devils starebbero pensando di portare la punta in Premier League:Hag avrebbe già avuto un contatto con l'entourage della punta in scadenza con il Borussia Dortmund . Dall'Inghilterra: Ten Hag vuole un giocatore della Juventus