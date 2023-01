Dall’Inghilterra | Roma su Ziyech

(Di domenica 22 gennaio 2023) L’ala è stata presa di mira dagli italiani, visto che si trova in una situazione di stallo a Stamford Bridge.può salutare londra Secondo quanto riportato da The Sun, laavrebbe intenzione di prenderedal Chelsea. Il calciatore marocchino sembra voler andare via da Londra, con la volontà di provare nuove esperienze. L'articolo

Siamo la Roma

Come già anticipato, ad oggi le uniche possibili pretendenti con risorse economiche tali da poter sedersi al tavolo con Pinto, vengono. Ma oltre ad interessamenti lontani e pensieri ......combo tra la passione per i felini e l'infuso che in... In Giappone, presenti'inizio del XXI secolo, la loro ... emozionanti come fossero felliniani, sono stati aperti tra Napoli,... Dall’Inghilterra, Viña nel mirino del Bournemouth