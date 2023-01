Dall’indipendenza dell’Ucraina ai massacri degli ebrei | storia di Stepan Bandera | “eroe criminale”

(Di domenica 22 gennaio 2023) “non era antisemita e non è stato un assassino di massa die polacchi”. Così si è espresso l’ambasciatorea Berlino, in un’intervista rilasciata lo scorso luglio al giornalista tedesco Tilo Jung, riguardo a quello che si può definire a tutti gli effetti il personaggio più scomodo e divisivo dellae della coscienza collettiva del popolo ucraino:. Neanche la presa di distanza del governo di Kiev e le rimostranze da parte della comunità ebraica sono riuscite a placare gli animi, a dimostrazione del fatto che la ferita nella memoria collettiva è ancora aperta e sanguina copiosamente. Leader carismatico dell’ Oun, Organizzazione Nazionalista Ucraina, e rappresentante delle istanze indipendentiste del Paese, ...

Il Fatto Quotidiano

... ma allora per i Paesi alleatideve ...nazione nella sua battaglia per l'". ...l'Italia ha iniziato a importare volumi di gas'......crisi energetica generata dalla guerra in... la dicono lunga: nel 2021 il valore'... con un ruolo chiave per raggiungere l'... a partire'energia. Un dossier inteso non solo in ... Dall’indipendenza dell’Ucraina ai massacri degli ebrei: storia di Stepan Bandera, “eroe…