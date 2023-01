Dall’Estremo Oriente | cinque consigli di lettura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Lemon, di Kwon Yeo-sun (traduzione di Benedetta Merlini; Il Saggiatore), è un breve romanzo ipnotico, intenso e doloroso. Una magnifica prova di un’autrice di grande talento, capace di analizzare non solo il concetto di senso di colpa e di lacerazioni emotive che permangono nell’animo umano, ma anche di far emergere le devianze e la brutalità di un Paese spezzato quale è la Corea. Lemon è la storia di Da-on,Hae-on, una ragazza ossessionata dalla verità per l’omicidio della sorella, Kim Hae-on, uccisa dopo la finale dei mondiali di calcio in Corea del Sud. Con indosso solamente un vestito giallo, Kim Hae-on viene ritrovata con la testa fracassata da una pietra nel cortile della scuola. Vengono individuati due compagni di liceo della vittima come sospettati, ma le indagini si chiudono senza che emerga il nome di un colpevole. Solo Da-on,Hae-on non si dà per vinta. Il suo percorso di ...