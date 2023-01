Dalla Serie A alla Ligue 1 | affare fatto per giugno | beffata un’italiana

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ivan Ilic dice addio al Verona. Il serbo, oggetto del desiderio di numerose squadre tra cui il Torino, lascia laA e si trasferisce in Francia. Fino a pochi giorni fa i granata sembravano in vantaggio sul classe 2001, ma un club di1 è entrato “a gamba tesa” sulla trattativa e ha battuto la concorrenza. Si tratta del Marsiglia, squadra allenata da Igor Tudor, che ha concluso l’con un offerta pari a 15 milioni più bonus, superando diil Torino. Ilic trasferimento Marsiglia Ilic al Marsiglia, il Torino corre ai ripari: due nomi sulla lista di Cairo Secondo colpo del Marsiglia che in questo calciomercato invernale fa spesa in Italia: dopo Malinovskyi dall’Atalanta ecco Ilic. Il centrocampista rimarrà a Verona fino a, per poi trasferirsi ...

L'attaccante polacco, autore del raddoppio, è stato travoltospinta del difensore dell'Atalanta cadendo in area di rigore: l'arbitro Marinelli ha lasciato correre senza andare al Var tra le ..."Il - 15 non cambia niente" ha detto il tecnico juventino ( scivolato in classifica fuorizona Europa) alla vigilia della sfida contro la Dea di Gian Piero Gasperini , in lotta per un posto in ... Diretta Sport: gli aggiornamenti dalla Serie C alla Terza Categoria Diventa così necessaria una cessione immediata, anche se la situazione non è così semplice. Il mercato della Roma è scosso dal caso Zaniolo. La richiesta della Roma si è abbassata rispetto ai 50 milio ...Si è conclusa la sedicesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in serata si sono giocati gli ultimi tre match in programma. Un weekend che ha regalato tantissime sorprese e che non h ...