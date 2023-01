Dal Veneto al Messico per scappare dalle misure anti Covid

Leggi su panorama

(Di domenica 22 gennaio 2023) Esasperate da lockdown, obbligo di mascherine, green pass e vaccini di massa, tre amiche decidono per «la fuga» e una nuova vita in Centroamerica. Una scelta difficile che raccontano a Panorama. Quando arriviamo al «Piccolo Paradiso», dove l’acqua si apre un varco nella terra e affiora, e palme e banani e ficus formano ombra fresca tutt’intorno, c’è una casetta. È fatta con assi di legno e lamiera. Un piccolo laboratorio dove due donne mettono insieme schegge di vetro - una metafora di vite andate in frantumi - che con arte e pazienza ricompongono in mosaici bellissimi. È il laboratorio di Mara e Cristina. Tirato su in pochissimo tempo. Come in pochissimo tempo, in un giorno di luglio dell’anno scorso, insieme con Alessandra, hanno preso i figli e l’anziana madre. Messo in valigia quel poco di davvero necessario. E senza i rispettivi compagni, in otto sono partiti dalla provincia di ...