Dal Cremlino all’Italia Le fake news al centro del convegno dell’Istituto Gino Germani

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nel 2014, durante la prima aggressione russa all’Ucraina (l’annessione della Crimea e la destabilizzazione dell’Ucraina orientale con le armi della “guerra ibrida”), la macchina della propaganda interna e internazionale del regime putiniano ha diffuso un numero crescente di narrazioni strategiche false o fuorvianti sulla crisi Ucraina. Tra queste ricordiamo: il presunto genocidio perpetrato dal governo ucraino nei confronti dei residenti russofoni del Donbass; l’idea che l’Ucraina è governata da nazisti; la tesi secondo cui non esiste una vera e propria nazione ucraina distinta da popolo russo; la teoria secondo cui la rivoluzione di Euromaidan sia stata un colpo di Stato orchestrato da governi occidentali come atto per spingere l’Ucraina nella Nato e usare il Paese come “cavallo di Troia” per disgregare la Russia. Queste narrative poi verranno aggiornate e utilizzate dal ...