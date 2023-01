Da Selena Gomez a Lily James | tutte pazze per l’illuminante a effetto blur

Leggi su amica

(Di domenica 22 gennaio 2023) Agli ultimi Critics’ Choice Awards,ha illuminato il red carpet con una pelle ultra-glow che ben rifletteva i flash dei fotografi. Il suo segreto? L’Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter di Charlotte Tilbury, di cui è anche la testimonial. Non una polvere compatta qualunque ma una formula illuminante adi ultima generazione che, in linea con i trend del momento, lifta, leviga e uniforma. Jourdan Dunn e: i volti del nuovo illuminante Charlotte Tilbury «Sono sempre stata ossessionata dalla ricerca della luce perfetta – racconta Charlotte Tilbury -, come truccatrice so bene quanto i giochi di luce siano fondamentali per evidenziare, smorzare, sfumare, definire e liftare i lineamenti. Per anni ho provato a riproporre con il make up i filtri ...