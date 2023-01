Da Joker a Casanova | 15 anni fa moriva Heath Ledger

Sky Tg24

Il 22 gennaio 2008 moriva per una overdose di farmaci uno degli interpreti più apprezzati della sua generazione. Nella sua breve carriera è partito da commedie come 10 cose che odio di te spostandosi ...... e Heath Ledger (Il patriota, Il destino di un cavaliere,, I segreti di Brokeback Mountain, 10 cose che odio di te) nel ruolo di. Per questa parte l'attore ha vinto un premio Oscar ... Heath Ledger, 15 anni senza l'attore: da Joker a Casanova, i suoi ruoli indimenticabili L’attore australiano morì all’età di 28 anni per un’overdose di farmaci. Interpretò il ruolo di Joker vincendo un Oscar e un Golden Globe ...