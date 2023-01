Entilocali-online

🔊 Ascolta l'articolo A Mondovì () dalle 10:20 quattro squadre di vigili del fuoco sono impegnate sulla SP12 per l'esplosione di una cascina: rinvenuta una persona deceduta, in corso le ricerche di eventuali dispersi. LE ULTIME ...Riduzione delfiscale per i salari piu' bassi. Stretta sul superbonus edilizio. Il tetto al ... Il 9lo scandalo del Qatargate: sono coinvolti politici e sindacalisti di sinistra, tra cui ... Cuneo, esplode cascina a Mondovì: un morto (Adnkronos) – A Mondovì (Cuneo) dalle 10:20 quattro squadre di vigili del fuoco sono impegnate sulla SP12 per l’esplosione di una cascina: rinvenuta una persona deceduta, in corso le ricerche di event ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...