Crisi Ucraina | meno si parla di pace e più si fa la guerra

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tentazione bavaglio, titolava ieri Repubblica. Il bavaglio sarebbe quello che il governo vorrebbe mettere a danno dei magistrati e dei giornalisti; il solito tema è quello delle intercettazioni, il cui peso nella cattura del boss Matteo Messina Denaro è stato notevole. Ovviamente il bavaglio di cui si stando è il solito piagnisteo di un giornalismo ormai inefficace a compiere ciò che dovrebbe essere nelle sue corde, ovvero informare. Sono anni e anni che il giornalismo si autocensura, preferendo prestarsi al racconto più conveniente per tirare a campare. L'Europa accolta come la manna piovuta dal cielo per sfamare gli italiani flagellati dalla Italietta della lira e delle caste; la finanza come materia incandescente da evitare perché altrimenti editori e banche si sarebbero arrabbiati; l'obbligo vaccinale da santificare senza ombre e pazienza se qualcuno sta ...

La guerra ine laenergetica hanno spinto al rialzo i prezzi di beni e servizi portando ad incrementi dei listini che hanno investito tutti i settori, dagli alimentari ai trasporti, dal turismo alla ...... al Perù e alla 'martoriata' e al suo popolo 'che soffre tanto', per i quale chiede di '... Una parola che 'scuote, ci scomoda, ci provoca al cambiamento, alla conversione', che mette in... Mosca: "Con l'invio di nuove armi si rischia catastrofe globale" - Ucraina: Spiegel, Germania potrebbe consegnare 19 Leopard a Kiev - Ucraina: Spiegel, Germania potrebbe consegnare 19 Leopard a Kiev Roma, 20 gen. Ha un ruolo chiave, ormai decisivo per la difficile partita – innescata con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia – che ha portato l’Italia a recidere la dipendenza energetica d ...Le dinamiche macroeconomiche e la guerra sfiorano ma non incidono sui risultati dei big internazionali presenti che chiudono il 2022 con un volume d'affari aggregato in crescita a 1,2 miliardi di euro ...