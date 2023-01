Crisi Benevento | Mastella al fianco di Vigorito | “Serve unità | sarò a Frosinone”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAldi: senza se e senza ma. In uno dei momenti più complicati nella storia recente delCalcio, da palazzo Mosti giunge pieno sostegno al “patron giallorosso”, finito nel mirino delle contestazioni di alcuni tifosi nel post gara col Genoa. “È vero, siamo rimasti male per la sconfitta” – scrive su Facebook. “Però mi appare ingiusto prendersela conche tanto ha dato, facendoci arrivare con la squadra dove neppure il sogno osava immaginare”. Quindi l’appello alla piazza: “Restiamo uniti e ce la faremo a risollevarci”. E per dare un segnale concreto di vicinanza,fa sapere che domenica prossima sarà al “Benito Stirpe” diper la gara che vedrà ilospite ...

