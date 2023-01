“Crisalide” il tributo a Canova dell’artista Fiorenzo Zaffina a Roma

(Di domenica 22 gennaio 2023)22 diospita dal 9 febbraio all’11 marzo l’esposizione in occasione del bicentenario della morte di Antonio– Il giorno 9 febbraio 2023 alle ore 18.30, all’interno delle Celebrazioni del Bicentenario della morte di Antonio, inaugura presso22, l’antica Fornace del, “” dia cura di Alberto Dambruoso. La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Bordeaux edizioni, con i testi di Alberto Dambruoso, Giuseppe Pansini, Antonella Marrone, Mara Luzzatto e Elisabetta Serpi, la quale ha curato anche le musiche che accompagnano l’installazione all’interno dello spazio espositivo. Il curatore, Alberto Dambruoso, presenta l’opera nel testo “Amore e Psiche ...

CRISALIDE di Fiorenzo Zaffina Canova22 di Roma ospita dal 9 febbraio all'11 marzo l'esposizione in occasione del bicentenario della morte di Antonio Canova ...