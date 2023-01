Covid oggi Toscana | 189 contagi e nessun morto | bollettino 22 gennaio

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 189 i nuovida coronavirus22in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, 49 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 140 con test rapido, sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.580.327. I guariti crescono dello 0,1% (1.064 persone) e raggiungono quota 1.504.032 (95,2% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 64.836 positivi, -1,3% rispetto a ieri. Di questi ...

Sky Tg24

Ragusa - 261 positivi nel ragusano, a fronte dei 320 di ieri. Due decessi nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 676. I ricoverati scendono a 31, rispetto ai 38 di ieri. I dati per Comune: Acate 0, ...... tornato a riunirsi in forma conviviale dopo due anni di lavoro ognuno al chiuso dei propri uffici: ilaveva sospeso le iniziative pubbliche ma non il lavoro di quanti hanno intrapreso una ... Covid, le news. Bollettino: in Italia 51.897 casi e 495 decessi, tasso al 7,6% La Cina festeggia oggi il Capodanno lunare senza restrizioni alla mobilità per la prima volta da tre anni e con un'ondata di infezioni ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...