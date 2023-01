Covid | le news La Cina ammette quasi 13 000 decessi tra 13 e 19 gennaio LIVE

Sky Tg24

Questo è il primo anno senza restrizioni sui viaggi dovute alla pandemia di- 19.Sono lombardo ma lì ho imparato tutto" Long, perdita del gusto. La storia: "Dopo due anni ho risentito il sapore di un panino col prosciutto" "In corsia dopo un aborto con chi ha partorito, un ... Covid, le news. Bollettino: in Italia 51.897 casi e 495 decessi, tasso al 7,6% Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...