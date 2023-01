Covid in Toscana | nessun decesso | oggi 22 gennaio E 189 nuovi contagi Calano i ricoveri | 267 8 in terapia intensiva

Leggi su firenzepost

(Di domenica 22 gennaio 2023) Buona notizia in questa fredda domenica d'inverno, 222023:, in, per. Sono 189 icasi registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 49 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 140 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.