Cospito può crollare 'da un momento all'altro'

Leggi su agi

(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI - Alfredo“da unall'può avere un deficit, sono negativa sull'evolversi della situazione”. Lo dice all'AGI Angelica Mellia, il medico dell'anarchico in sciopero della fame da tre mesi detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Sassari. Alla domanda su quanto tempo resti prima che la situazione precipiti se continua a non alimentarsi, risponde: “Ogni fisico ha una risposta differente ma siamo arrivati al limite e, a questo punto, anche l'alimentazione forzata, che lui perha detto di non volere, potrebbe avere un esito devastante”. Questo perché, spiega, dopo un digiuno così prolungato le cellule della digestione diventano ‘dormienti' e l'alimentazione forzata potrebbe essere nociva perché non ‘funzionano' più”. “A vederlo Alfredo sta abbastanza bene, non dà particolari segni di ...