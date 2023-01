Così antico | così moderno | l’unicità del Luigi Ferraris di Genova

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 22 gennaio 2023) Roma, 22 gen – Scudetti e retrocessioni. Attese promozioni e stracittadine infuocate. Grandi imprese sportive e tragici episodi. Le coppe europee e la serie C. Inter, Juventus, Milan. Ma anche – con tutto il rispetto – Lumezzane e San Marino. Stadio piùd’Italia ma allo stesso tempo struttura moderna. Nelle sue più che centenarie vicende ildine ha viste, come si suol dire, di tutti i colori. Una storia, quella dell’impianto che ogni domenica alterna il rossoblu al blucerchiato, iniziata esattamente centododici anni fa. La casa del Genoa Il campo di Via del Piano – questo il primo nome – venne infatti “battezzato” il 22 gennaio 1911 in occasione di Genoa-Inter, gara valevole per il campionato di Prima Categoria. I lavori per la costruzione del terreno da gioco iniziarono almeno un anno e ...