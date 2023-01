Cosa recuperare della vecchia politica. La versione di Campati

(Di domenica 22 gennaio 2023) La disintermediazione non è solo un fenomeno che ha portato all’esasperazione dell’anti-. Ma è qualche rischia di minare l’architrave di un sistema democratico parlamentare come quello italiano. Nel suo “La distanza democratica. Corpi intermedi e rappresentanza” (Vita e Pensiero), il docente dell’Università Cattolica Antoniocontestualizza e analizza nel profondo questo fenomeno, fornendo anche alcune coordinate importanti (specie per chi governa) finalizzate a trovare una strada efficace per la costruzione di nuove politiche pubbliche. Partendo, tuttavia, da un assunto: “La distanza tra chi governa e chi è governato è insito nella democrazia”. Professor, nel suo libro emerge che la distanza tra rappresentati e rappresentanti è sempre più ampia, anche a causa di un ...

