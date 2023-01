Cosa evitare al primo appuntamento? Certamente non presentatevi con l’alito cattivo

Leggi su moltouomo

(Di domenica 22 gennaio 2023) C’era un vantaggio in pandemia; i maschietti flirtavano con noi a distanza e non dovevamo affrontare ilcon un uomo afflitto da alito. Ecco, se c’è unache proprio dovetealè presentarvi con problemi di alitosi dinanzi ad una donna., chiamato anche alitosi, è una condizione fastidiosa. Succede anche a noi donne, non solo a voi maschietti. Le cause più comuni di alitoincludono il consumo di determinati alimenti, come il pesce o qualcondito con aglio. A volte,si può anche essere un segno di qualdi più preoccupante. Detto questo, il più delle volte cari maschietti ...