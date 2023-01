Corriere dello Sport – Dopo Skriniar | per l’Inter Djalò salvagente | Becao conteso

Tutto Napoli

SALERNO - Grazie ai gol segnati da Di Lorenzo e Osimhen , il Napoli batte la Salernitana 2 - 0, riscatta l'eliminazione in Coppa Italia e chiude il girone d'andata a 50 punti, dodici in più del Milan .Commenta per primo Rodrigo Becao è finito nel mirino dell'Inter per il post Skriniar. Secondo IlSport , però, la pista per il centrale dell'Udinese è tutt'altro che semplice. Il Napoli continua a monitorare il giocatore, sul quale si è mostrata interessata anche la Premier League . PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Juve -15: asfaltata” Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...Eccellente prestazione della squadra di Musso che in un'ora e 22 minuti supera 3-0 (25-17 25-14 25-19) Nwakalor e socie ...