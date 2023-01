Corna? Devo ammettere che | la clamorosa confessione di Francesca Fagnani

(Di domenica 22 gennaio 2023) Si avvicina a grandi passi il prossimo Festival di Sanremo, targato ancora una volta Amadeus. E per l'edizione 2023 il direttore artistico ha chiamato anche, il celebre volto di Belve - programma di successo ora in onda su Rai 2 - e compagna di Enrico Mentana. Anche lei calcherà il palco dell'Ariston. E così, a pochi giorni dall'inizio della kermesse, lasi racconta in una lunga intervista al Messaggero, in cui spazia a tutto campo. Si parla di lavoro, della vita privata, della famiglia e anche di uomini e tradimento. Quando le chiedono quanto guadagna e se le donne vengono pagate meno degli uomini, taglia corto: "Non mi lamento". E ancora, insistono chiedendole a quanto ammonta il compenso per Sanremo, replica: "Che brutto parlare di soldi". Dunque chiosa: "Al Festival Sarei andata anche gratis". ...

la Repubblica

... ma dov'è Ma, specialmente, sarebbe il momento di prendere il toro per le, ma quelle vere, ... grazie, buongiorno, quanto leVenti, ecco, grazie arrivederci'. È una rivoluzione culturale, ...Io chefare allora Quello è stato il punto di partenza per una discussione destinata poi ad accendere gli animi delle due Vippone. La Murgia ha sottolineato come nel corso della puntata non sia ... Covid: devo fare la quinta dose Quando Con quale vaccino Stefano Longagnani, l’insegnante finito all’ospedale per aver ripreso un gruppo di ragazzi a scuola: "Mi hanno accerchiato, sono io la vittima". Aperta un’inchiesta ...A La vita in diretta Alberto Matano introduce l’argomento Shakira, si parla di corna e arriva anche Antonella Clerici. La conduttrice che stasera in prima serata vedremo nella seconda puntata della nu ...