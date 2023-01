Coppa di Francia LIVE | in campo Lille | Auxerre | Nantes e Lens

Eurosport IT

... quello portato in scena dalle squadre nel Team Event, l'atto conclusivo della prima tappa di... sconfitti soltanto dalladi Richard Jouve in una tiratissima volata. Terzi gli svizzeri ...CORTINA - Niente supergigante femminile didel mondo a Cortina per Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca presenta un leggero ... Ci rivedremo in'. Coppa di Francia - Nassim Akrour fa la storia! In campo contro il Lione a 48 anni e 195 giorni con lo Chambéry La stagione internazionale del tiro con l’arco si apre a Nimes (Francia) con la tappa di Coppa del Mondo Indoor (Indoor World Series). Nell'olimpico femminile si prende l' oro con una prestazione sens ...Una partita di gala in uno stadio affollato, e storie che soltanto la Coppa di Francia sa regalare. Lunedì 23 gennaio alle 20.45, per i sedicesimi di finale, il Pays de Cassel, squadra di sesta divisi ...