Coppa del mondo | Sofia Goggia salta il Supergigante «Ci vediamo in Francia»

Eurosport IT

Forse è un caso che ieri alle gare dimondo di sci ci fosse anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ma è evidente che Sala, con il presidenteVeneto, Luca Zaia, e anche l'attuale ...Feller andrà a caccia di una vittoria inMondo che gli manca da quasi due anni, dallo slalom di Lenzerheide di marzo 2021. Per l'Italia bene Tommaso Sala , ottavo dopo la prima manche a un ... Coppa del Mondo Cortina - Ghedina dà spettacolo anche a 53 anni: la spaccata sull'Olympia! La velocità di nuovo protagonista a Cortina con le azzurre che puntano a chiudere il weekend di Coppa del mondo con tre podi in tre gare. La speranza è di avere anche una Goggia un po' più premurosa d ...La Coppa del Mondo di Biathlon arriva in Italia!La prossima tappa della Coppa del mondo di biathlon è Anterselva in Italia. Qui troverai tutte le ...