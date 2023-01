Convocati per il Cagliari

(Di domenica 22 gennaio 2023) Domani si torna in campo al Tombolato, CITTADELLA –per la seconda giornata di ritorno della Serie BKT granata, inizio ore 16.15. Nessun squalificato, rientra Visentin dopo il turno di stop.Assenti per infortunio Baldini, che continua il suo recupero presso la presso il Kinemove Center di Pontremoli, Magrassi, Danzi e Ciriello. 23 ida mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca1 MANFRIN Filippo DIFENSORI2 PERTICONE Romano3 FELICIOLI Gianfilippo5 DEL FABRO Dario6 VISENTIN Santiago14 SALVI Alessandro15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro CENTROCAMPISTI16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe21 CROCIATA Giovanni23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko30 LORES VARELA Ignacio32 MAISTRELLO Tommy70 AMBROSINO Giuseppe90 ASENCIO Raul Fonte articolo e foto: ...

