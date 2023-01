Conversazione con Stefania Craxi | dal ricordo del padre Bettino alle sfide geopolitiche nel ‘Mediterraneo allargato’

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 22 gennaio 2023) Hammamet, 22 Gennaio 2023 – “Il lavorio della storia è lento, ma incessante. La storia dirà chi è stato. Parlano per lui le innumerevoli opere fatte per il bene del suo Paese, per la pace e il progresso del sistema internazionale. Tante menzogne e falsità sono state smentite dalla storia e dalla cronaca. Prima o poi, bisognerà anche affrontare quell’oscuro periodo che ha decretato la fine dei cinque partiti storici che hanno fatto l’Italia e che va sotto il nome di Tangentopoli. Piano piano, ripeto, la storia porterà a compimento il suo lavoro. Ilche ho è quello di un uomo libero, una grande personalità, un po’ un ircocervo.era un uomo che aveva i piedi piantati nel risorgimento, che si nutriva di ideali profondi e valori non negoziabili. Nel contempo, con un uno sguardo lungimirante, quasi profetico sul futuro. ...