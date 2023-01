Conte rompe con il Tottenham | a fine stagione lascerà la panchina

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 gennaio 2023) Antonio, allenatore delgli Spurs a. Il contratto è in scadenza e il club non gli ha chiesto il rinnovo Antonio, allenatore delgli Spurs a. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il suo contratto è in scadenza a giugno e il club non gli avrebbe chiesto il rinnovo. Tra gli inglesi e il tecnico non sarebbe scattata la scintilla, conche al termine del campionato in corso tornerà ad essere libero per essere ingaggiato da qualche top club europeo. L'articolo proviene da Calcio News 24.