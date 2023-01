Congresso Pd | Boccia | “Obiettivo è allargare il centrosinistra e unire il partito”

(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 21 Gennaio 2023 “No non è stato un compromesso con poco coraggio è stato un lavoro che apre ilche avràdiilil Pd. Confronto che inizia oggi è tutto sul tema di un Ue che deve essere più forte, un Pd che deve guidare il processo di rafforzamento dei socialisti in Ue” Così Francescosenatore del Pd entrando all' Assemblea nazionale costituente PD, presso Auditorium Antonianum, viale Manzoni 1, Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

