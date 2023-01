Confermato lo sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio

LA NAZIONE

Benzinai, lo) è estremo: la loro ultima decisione'Lo', aggiunge, ma 'fino all'ultimo momento siamo disponibili a vedere se troviamo margini di manovra'. L'obbligo di comunicazione dei prezzi della benzina è settimanale, e non ... Sciopero benzinai confermato, impianti chiusi per due giorni. Anche i self service Carburanti, sciopero 25 e 26: Figisc-Confcommercio, appello alla Gdo. per queste ragioni la riuscita dello sciopero del 25 e 26 gennaio, qualora dovesse essere ulteriormente confermato, è fondamentale ...I benzinai confermano lo sciopero del 25 e 26 gennaio. Dopo l'incontro con il governo le posizioni sono distanti. I sindacati si dicono "profondamente delusi". I sindacati Faib, Fegica e… Leggi ...