Conferenza stampa Zanetti | «La mia speranza è che l’Inter abbia festeggiato tanto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 gennaio 2023), l’allenatore dell’Empoli ha analizzato alla vigilia la sfida contro: le sue dichiarazioni Paolo, allenatore dell’Empoli, ha analizzato inil match di domani contro. INTER – «La gara è molto difficile perchésta giocando ai suoi livelli in questo momento. E il livello è top in Italia e in Europa per i nerazzurri. Quando la squadra gira ha la capacità di rendere facile una finale, ma non dobbiamo ragionare sul nostro avversario perchè altrimenti rischiamo di essere una vittima sacrificale. Dobbiamo invece curare certi dettagli, facendo il nostro massimo sperando che loronoe non siano al ...