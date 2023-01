Concorso Camera di Commercio | Industria | Artigianato e Agricoltura | occasione imperdibile!

(Di domenica 22 gennaio 2023) ...pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Fino al 9 febbraio 2023 ... La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata accedendo al portale www.ce.camcom.it entrando ...

Ti Consiglio

di Commercio, quali sono i ruoli da ricoprire Ladi Commercio di Caserta ricerca personale per coprire quattro posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo ...Si è conclusa sabato 21 gennaio la quarta edizione del'Fare Impresa' promosso dall'Istituto 'P. Savi' di Viterbo con il contributo della ... Francesco Monzillo segretario generale della... Camera Commercio di Caserta: concorso 5 assunzioni, diplomati 19 video realizzati, 20 classi, oltre 400 studenti coinvolti tra licei, istituti tecnici, professionali e ITS di Parma e provincia e 10 mila euro in palio: questi i numeri della premiazione di oggi, o ...Insegnante di scuola primaria e presidente del coordinamento «Docenti immobilizzati» denuncia la condizione di diecimila professori campani fuori regione ...