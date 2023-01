(Di domenica 22 gennaio 2023) Per ici sono alcune novità: non vigerà più l’obbligo di pubblicare iin Gazzetta Ufficiale. Per la loro validità, infatti, può bastare la pubblicazione online sul portale nazionale InPA L'articolo proviene da Firenze Post.

Concorsi, Pnrr: 10.000 assunzioni previste dalla legge di bilancio 2023. I bandi sui siti degli Enti Per i concorsi ci sono alcune novità: non vigerà più l'obbligo di pubblicare i bandi in Gazzetta Ufficiale. Per la loro validità, infatti, può bastare la pubblicazione online sul portale nazionale InP ...Per partecipare a una gara d'appalto i professionisti devono essere iscritti al proprio ordine professionale.